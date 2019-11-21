Soyer’den dernek ve vakıflara öğrenci yurdu göndermesi

Öğrenim hayatını sürdüren öğrenciler için barınmanın, en önemli ihtiyaçların başında geldiğini bildiklerini söyleyen Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Özellikle son 10 yılda, yurt ihtiyacı çok büyük bir soruna dönüşmüş, yurt talebiyle öğrencilere sağlanan barınma imkanları arasındaki uçurum giderek büyümüştür.

*Üniversite öğrencilere başta olmak üzere birçok öğrenci, bu ihtiyacın kamu tarafından karşılanmaması nedeniyle, vakıf ve dernek adıyla faaliyet gösteren ancak ideolojik ve siyasi amaçlar güden yapıların yurtlarına mahkum kalmıştır.

*Her ilde üniversite açılması, veya kontenjan artışları sonrası artan yurt ihtiyacını, bu konuda devletin yetkili kurumu olan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ne yazık ki karşılayamıyor. Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların 601 bin kişilik barınma kapasitesi, bu sayının yaklaşık 5 katı olan öğrencilerin ihtiyacına cevap veremez haline gelmiştir.

‘GENÇLERİMİZİ BU ŞEHRİN KİMLİĞİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ’

Barınma ihtiyacının bu denli önemli olduğu ve ihtiyaçların karşılanamadığı tabloda, belediyenin de katkılarıyla açılan kız öğrenci yurdunu İzmir için büyük bir kazanım olarak değerlendiren Soyer, sözlerini sonlandırırken şöyle konuştu;

*İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerimizin yurt ihtiyacını karşılamak adına kapsamlı çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Bornova’da 800 kapasiteli kız öğrenci yurduyla ilgili proje çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

*En kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İzmir öğrenim hayatı açısından, öğrencilerin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler arasında ülkemizde ilk sıralarda geliyor. İzmir’in öğrencileri oldukça tatmin eden bir şehir olması, bizler için çok büyük bir gurur. İzmir’de öğrenimini sürdüren öğrenciler açısından da çok önemli bir fırsat.

*Bu gururu büyütmek ve çok daha iyi bir düzeye çıkarmak için, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda her türlü konuda öğrencilere destek sunmayı görev edindik.

*Biz gençlerimizi, İzmir’in yarattığı fırsatlardan faydalanabileceği, gelecekte meslek kazanacağı, aynı zamanda bu şehrin kimliğinin bir parçası olarak, bu şehre önemli katkılar sunabileceği bir değer olarak görüyoruz. Bu duygularla Atatürk Kız Öğrenci yurdunun tüm öğrencilerimize ve İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum”