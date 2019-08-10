Soyer’den Kaz Dağları için çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, altın arama faaliyetleri nedeniyle gündemde olan Çanakkale’ye gitti. Altın madenine karşı başlatılan ve 16 gündür devam eden “Su ve Vicdan Nöbeti” eylemine destek vermek üzere bölgedeki vatandaşlarla buluşan Tunç Soyer, maden sahasının son durumunu inceledi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın karşıladığı Başkan Tunç Soyer bölgedeki tahribat hakkında bilgi aldıktan sonra şunları dile getirdi:

“Burayı gördükten sonra vicdanı sızlamayacak bir insan evladı düşünemiyorum. Gerçekten ağır bir tablo var. Alandaki mücadele kadar hukuk alanında da doğanın adaletini ve hakkını güçlü bir şekilde savunmamız gerekiyor. Büyükşehir belediye başkanları olarak tüm baroları harekete geçirmeye çalışmalıyız. Hafta içinde barolarla görüşüp hukuku daha güçlü bir şekilde savunmaya davet edeceğim. Bu büyük tahribata seyirci kalamayız. Bu her türlü siyasetin ötesinde bütün insanlığı ilgilendiren bir şey.”

Asla yalnız değilsiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bütün bu sürecin sonunda maden sahasını yeniden yemyeşil bir hale dönüştüreceklerini belirterek, “Asla yalnız değilsiniz. Gücümüz ne kadar yetiyorsa yalana, talana karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kalbim, ruhum sizinle sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi. Başkan Soyer ve Ülgür Gökhan, maden sahasına diktikleri fidanlarla mücadele destek verdi.

Sesimiz Kanada’ya ulaşacak

Maden sahasındaki incelemenin ardından nöbet alanındaki doğa eylemcileriyle buluşan Başkan Soyer, “Bu tabloyu gördükten sonra insanın içi parçalanıyor, yüreği sızlıyor. Bugün bu talana karşı büyük bir direniş ruhu var. Bu güç her türlü siyasi farklılığın ötesinde insanları buluşturan bir güç. Bunun parçası olan, destek veren herkesi ve Ülgür Başkanımızı kutluyorum. Bu direnişi hem büyütmeli hem hukuki anlamda güçlendirmeliyiz. Haklı olduğumuzu biliyoruz ama sesimizi de güçlü bir şekilde çıkaracağız. O ses Kanada’ya, bunları besleyen damarlara ulaşacak. Hep beraber daha güçlü olacağız” diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer, kamp alanında çevre eylemcileriyle bir süre sohbet ederek çay içti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise Çanakkale genelindeki tüm maden faaliyetleriyle ilgili Başkan Soyer’e bilgi verdi.

İzmir’den gelen grupla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daha sonra Çanakkale şehir merkezinde İzmir’den eyleme destek olmak üzere gelen belediye başkanlarıyla buluştu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve parti gençlik kolları üyelerinin de yer aldığı grup Truva Atı’nın önünde Kaz Dağları için mücadele sözü verdi.