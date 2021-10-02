Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Muratpaşa farkı

İstanbul’da, 160’a yakın belediye ve 300’e yakın tarım kooperatifinin katımıyla gerçekleştirilen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde, Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’yle turunçtan yaptığı şekerlemeleri, lokumları, meyve kuruları ziyaretçilerden tam not aldı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde 30 Eylül’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla kapılarını açan Tarımsal Kalkınma Zirvesi, bugün sona eriyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı zirvede Muratpaşa Belediyesi, balkon tarımı uygulamalarını, sabununu dahi ürettiği turunç ürünlerini ve mısırı ve buğdayıyla pandeminin en yakıcı günlerinde şehrin tam ortasında ekip biçip ilçede sofralara kadar uzandığı tarım çalışmalarını tanıttı.

Muratpaşa Belediyesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da ziyaret ettiği standında kendi üretimi mısır unu ve bulgurunu tanıttı. Stantta, ayrıca Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’yle birlikte reçelini, şekerlemesini, lokumunu yaptığı, ekşisini, sirkesini ve hatta sabununu, kolonyasını yaptığı turunç ürünleri de yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin son 5 yıl içinde parklara, kaldırımlarla diktiği turunç ağaçlarından toplanan meyvelerden yapılan ürünler fuarın en dikkat çeken tatları arasında yer aldı. Türkiye’de Akdeniz bölgesi dışında çok bilinmeyen, portakalla karıştırılan ve tadı nedeniyle meyve olarak tüketilmeyen turunçtan elde edilen ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Muratpaşa Belediyesi’yle birlikte fuarda yer alan Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’nden Keziban Kaya, Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle artık daha güçlü olduklarını belirterek “Fuarda turunçla ilgili çalışmalarımızı tanıttık. Çok yakında turunç kozmetiği ürünlerine de başlıyoruz” dedi.