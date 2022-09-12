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Tayfun Canlı: ''Edremit’in Zeytinyağlı Baklavasını tanıtacağız''

Tayfun Canlı: ''Edremit’in Zeytinyağlı Baklavasını tanıtacağız''

Edremit’in tanınmış işletmelerinden Lokanta Bahar’ın sahibi Ekrem Yanbolluoğlu, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı ziyaret etti.

Edremit’in tanınmış işletmelerinden Lokanta Bahar’ın sahibi Ekrem Yanbolluoğlu, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Canlı’ya zeytinyağlı baklava hediye etti.

Edremit’in tarihi, turizmi, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra gastronomi alanında da zengin bir coğrafya olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Canlı, zeytinyağlı baklavanın tanıtımı için ayrı bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

GASTRO ŞEHRİ EDREMİT!

Canlı, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit’te her yemeğin zeytinyağı ile yapıldığını, zeytinyağlı baklavanın da ayrı bir lezzet olduğunu vurguladı; “Değerli arkadaşımız şef Ekrem Yanbolluoğlu Gastronomi alanında yaptığı çalışmalarla ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Lokantacılar Odası Başkanımız Aykut Dürüst ve Ekrem Şefle birlikte Edremit’in zeytinyağlı baklavasının ulusal ve uluslararası mutfaklarda tanıtılması için çalışma yürüteceğiz” dedi.

Şef Ekrem Yanbolluoğlu ise Edremit’in çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu zeytin ve zeytinyağının ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Bu zengin mutfağı, bu güzellikleri daha iyi tanıtabilmek için çalışıyoruz. Başkan Yardımcımız Sayın Canlı’nın ulusal mecrada ki yazılı ve görsel medyada ki ilişkileri bu tanıtıma önemli destekler sağlayacaktır” dedi.

 

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
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