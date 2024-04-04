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T.C. tabelası Keçiören Belediyesi'ne geri takıldı

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Keçiören Belediyesi devir teslim töreninde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, eski dönemde sökülen T.C. tabelası belediye binasına yeniden takıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan Mansur Yavaş mazbatasını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yüzde 60,44 oy ile tekrardan seçilen Mansur Yavaş, seçimden sonra gerçekleştireceği projelerini duyurdu.

Keçiören Belediyesi devir teslim töreninde Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, eski dönemde sökülen “T.C.” tabelası Belediye binasına yeniden takıldı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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