Tokatlı STK'lardan Başkan Şükrü Genç'e destek çağrısı

Tokatlı 16 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Başkan Genç’e destek için bir basın açıklaması düzenledi. Şükrü Genç’e aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığını ifade eden STK’lar, ''Mülkiyet konusunda rantı değil, bizim haklarımızı savunan Şükrü Genç’i destekliyoruz'' diyerek tüm Tokatlı hemşerilerinden de bağımsız aday Şükrü Genç için oy istedi.

Tokatlı STK’lar, Sarıyer’in mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç için bir araya gelerek bir basın açıklaması düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının temel amacının halkın haklarını korumak olduğunun ifade edildiği basın açıklamasının içeriğinde şu başlıklar yer aldı: “Biz STK’lar hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Hangi iktidar olursa olsun STK’lar hak aramalı ve sürekli muhalif bir yapıda olmalıdır. Bizler halk yararına hizmet eden yöneticileri destekleriz. Bu görevi yerine getiremeyen yöneticilerin karşısında dururuz. Mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç’in halk tarafından sevildiği, alınan oy oranlarının sürekli artmasından ve yapılan anketlerde ön sırada olmasından açıkça görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi; aday belirleme sürecinde Şükrü Genç’i oyalayarak, başarılı bir belediye başkanını ve Sarıyer halkının taleplerini yok saymıştır. Bu yüzden bizler, halk için bağımsız aday olan Şükrü Genç’e desteklerimizi açıklıyoruz. Sarıyer'de yaşayan Tokatlı hemşerilerimizin yoğun yaşadığı mahalleler riskli alan ilan edilmiş ve hemşerilerimizin yaşam alanları riske sokulmuştur. Bu hususta Şükrü Genç’in verdiği mücadele ve emekleri biliyoruz, Şükrü Genç başkan bu emek ve mücadele sürecinde rantı değil hemşerilerimizin ve toplumun faydasını gözetmiştir. Bu nedenlerden dolayı ona olan güvenimiz tamdır. Biz aşağıda imzası bulunan tokatlı STK’lar, yapılan bu haksızlığa dur demek için buradan çağrı yapıyoruz. Tüm Tokatlı hemşerilerimizi Şükrü Genç başkanımızı desteklemek için alanlara ve sandığa davet ediyoruz.”