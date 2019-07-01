Turan Hançerli’nin bitmeyen mesaisi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, göreve gelmesi ardından aldığı kararlar, gösterdiği yaklaşımlar ve yorulmaksızın gerçekleştirdiği çalışmalarla ezberleri bozmaya devam ediyor. Başkan Hançerli, geçtiğimiz hafta sonunda da temposunu düşürmeden programlarına devam etti. Çeşitli STK’ların etkinliklerine ve ASEM Sanat topluluğu gösterisine katılan Hançerli, Firuzköy ve Yeşilkent mahallelerinde de yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Turan Hançerli, denetim esnasında yanına gelen vatandaşlar ile sohbet ederek; ‘’ Benim için mesai kavramı alışıldığı gibi haftanın beş günü belirli saatler arasında yapılan işin karşılığı değil. Ben bu düşünceyi reddediyorum. Bu yola çıkarken gece gündüz çalışacağıma, devamlı halkımla iç içe olacağıma ve bu dönemin sonunda sorunlarını çözmüş, mutlu ve marka bir Avcılar için söz vermiştim. İşte bunun gereği olarak Avcılar’da yaşayan vatandaşlarımız için haftanın yedi günü çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Bir kez daha iddia ediyorum, bu dönemde Avcılar tüm sorunlarından kurtulacak ve marka kent olacak.’’ dedi.

Turan Hançerli, Ekrem İmamoğlu’nun davetine katıldı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 23 Haziran’da rekor oy ile ikinci kez İ.B.B. Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun davetine katıldı. Gerçekleşen buluşmada İstanbul Gönüllüleri ve Millet İttifakı temsilcileri de hazır bulundu. İ.B.B. Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılımcılara İstanbul’un geleceğine ilişkin yapılan planlamalar ve işleyecek süreç hakkında bilgi verdi. Bu toplantının ardından Başkan Turan Hançerli, Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen ve Millet İttifakı belediye başkanlarının da hazır bulunduğu kapalı toplantıya katıldı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin iş birliği üzerine bilgi alışverişi gerçekleşti.