Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde büyük dönüşüm: Ulus 100. Yıl Meydanı açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde başlattığı dönüşüm çalışmaları kapsamında Ulus 100. Yıl Meydanı’nı kente kazandırdı. Ulus düzenlemesinin marka projelerinden biri olacağını vurgulayan Başkan Mansur Yavaş, “Güncel tutarlarıyla 1 milyar 200 milyon lira civarında para harcandı Ulus’u ayağa kaldırmak için. Burası marka bir proje olacak. Ve dünya başkentlerine yakışır bir şekilde onlarla yarışan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı inşallah hep birlikte gerç

Cumhuriyet Dönemi öncesine dayanan zengin bir tarihi, kültürel ve manevi mirası içinde barındıran Ulus, yeni meydanına kavuştu.

Ulus Tarihi Kent Yenileme Projesi’nin bir bölümünü oluşturan Ulus 100. Yıl Meydanı ve Kapalı Otopark Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı törenle kentin hizmetine açıldı.

“ULUS BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”

Konuşmasında en büyük projesi olan “Ulus Tarihi Kent Yenileme ve Turizme Açma” projesinin Ulus 100. Yıl Meydanı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yavaş Cumhuriyet tarihinin en kıymetli merkezlerinin Ulus'ta yer aldığını belirterek Ulus’un önemini şu sözleriyle vurguladı:

“Bu bölge çok uzun yıllar Ankara'nın politik, bürokratik, finansal, kültürel ve ticari merkezi olmuştur. Ulus dünyadaki örneklerinde olduğu gibi bizim için çok önemlidir. Tarihimiz, kültürümüz ve zenginliğimizdir. Son birkaç on yılda yaşanan gerilemeyi durdurup burayı turizm kenti haline getirmek bizim en büyük projelerimizden birisidir.”

Beypazarı’nın olduğu gibi Ulus’un da tarihi kent merkezi olarak turistlerin geldiği, esnafın para kazandığı bir alan olacağını söyleyen Yavaş, Ulus trafiğinin tamamının yer altına alınma projesine ilişkin, “Kültür Tabiat Varlıkları’na sunduk. Yeniden zemin altında bir jeoradar incelemesi kararı verdiler. İnşallah önümüzdeki dönem jeoradar incelemesinde de bir sorun çıkmazsa trafiği tamamen yerin altına alarak belki de Ankara'nın en büyük meydanını burada gerçekleştirmiş olacağız” bilgisini verdi.

“TARİHİN KALBİNDE BULUŞMA NOKTASI OLACAK”

Tarihi yapıların tam kalbinde yer alan 100. Yıl Meydanı’nın Ankara halkına nefes aldıracağını ifade eden Yavaş şunları söyledi:

“Proje, yeşil dokusu ve otopark sorununa çözüm niteliğindeki katlı otoparkıyla hizmet verecek. Projede yer alan otopark dışındaki alanlar da yeşilin başkenti Ankara'ya yakışıyor. Ankara'nın iklim ve dokusuna uygun olarak farklı türde 300 tane ağaç dikildi. Toplam alanı 8000 metrekare olan bu alanda 2000 metrekare büyüklüğünde ana meydan, peyzaj alanları ve toplam 214 araç kapasiteli iki katlı otopark yer alıyor. Otomasyon sistemiyle hizmet verecek otopark alanında kapasite durumunu online olarak takip etmek de mümkün olacak. Ayrıca projede tüm alana hizmet edecek kafeterya da yer almaktadır. 100. Yıl Meydanı inşallah Ankara'nın tarihsel dokusunun tam kalbinde kültürlerin buluşma noktası olacak.”

“ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİN TÜRKİYE’DE ÖNCÜSÜYÜZ”

“Şeffaf belediyeciliğin Türkiye’de öncüsüyüz” diyen Yavaş, 100. Yıl Meydanı projesinin maliyetini 161 milyon lira olarak açıklayarak Ulus’ta gerçekleştirdikleri diğer çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara Kalesi sur duvarlarının restorasyonuna başlandı. Tescilli Roma Yolu düzenlemesine başlandı. Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve kentsel tasarımına başlandı. Kentsel sit alanı içerisinde dört adet çeşme restorasyonu, Hükümet Caddesi ve çevresi düzenleme projesi, Hamidiye Camii Restorasyonu, Anafartalar Belediye Çarşısı tamamen yenilendi. İçkale’de 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma projesi bitti. 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi bitti. 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma projesinin ihalesi yapıldı, o da bu yıl bitecek. Ankara Kalesi ve civarına çıkıldığı zaman artık orada restorasyonu yapılmamış hiçbir ev kalmayacak. Roma Tiyatrosu restorasyonu bitirildi. Arkeopark düzenlemesi yapıldı. Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Şehir Tiyatroları yenilendi. Anafartalar Çarşısı'nın üst kısmına bir park yaptık. Ulus Hali’ni yeniledik. Anafartalar Çarşısı’nı sıfırdan yeniledik. Ulus İş Hanı'nın tadilatı yapıldı ve son olarak da 100 Yıl Meydanı ve kapalı otopark yapıldı.”

Yavaş, “Mansur Yavaş'ın en marka projelerinden birisi de Ulus düzenlemesi olacak. Güncel tutarlarıyla 1 milyar 200 milyon lira civarında para harcandı Ulus’u ayağa kaldırmak için. Burası marka bir proje olacak. Ve dünya başkentlerine yakışır bir şekilde onlarla yarışan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“İLK BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN BUGÜNE KADAR BÜTÜN HESAPLARIM İNCELEMEYE AÇIKTIR”

Bütün çalışmaların şeffaf olduğunu dile getiren Yavaş, şunları söyledi:

" hesap vermek bir zorunluluktur. Mal beyanımı ben açıkladım. Rakiplerimiz de açıklamaya başladılar ama bugünkü basına düşen yazıları gördüğünüz zaman bir sürü spekülasyon var. Ben de dün bir televizyon yayınında şunu söyledim; 1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar. Ancak böyle olduğu takdirde bu insanlar arasındaki gelir adaletsizliği, fakirliği, yoksulluğu önlemenin imkanı yoktur. Bu şekilde ancak yolsuzluk ve israf ortadan kalkacaktır. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bunun öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz."

ULUS 100. YIL MEYDANI VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Ulus 100. Yıl Meydanı’na tam not veren vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Buse Atalay: “İki senedir üniversitemiz Ulus’ta olduğu için buradayız. Çok şaşırdık bu halini gördüğümüzde. Çok beğendik bu yüzden teşekkür ediyoruz.”

-Petek Su Saygılı: “İki senedir ben de burada okuluma gidiyorum. Çevre sıkıntılıydı bizim için. Şuan gayet güzel olmuş. Çok mutluyuz.”

-Serdar Topşeker: “Ankara’da doğdum büyüdüm. Burası mükemmel olmuş. İnsanların gezebileceği güzel bir yer olmuş. Çalışanların, yapanların eline sağlık… Mansur Başkanın da her zaman yanındayız. Ulus’a geldiğimiz zaman nerede nefesleniriz diyorduk, öyle bir yer olmuş burası.”

-Sultan Ünal: “Çok güzel olmuş, fevkalade… Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık başkanımızın...”

-Hatice Çobaner: “Böyle yerlerin çoğalmasını istiyoruz. Çok güzel olmuş. Harika… Teşekkür ediyoruz başkanımıza.”

-Bayram Öztorun: “Şehrin ortasında böyle bir yerin yapılması çok güzel. Misafirim ben ama hakikaten şuraya gelince oturacak yer yoktu. Şimdi burası hakikaten çok güzel olmuş. Yapanlara, yaptıranlara teşekkür ederiz.”