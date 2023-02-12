Yardıma giderken yolu kaybeden Konyaaltılı ekibe can dost ekiplere yol gösterdi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu köyüne yardım götürürken yolu kaybeden Konyaaltı Belediyesi ekiplerine bir köpek yolu gösterdi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Deprem felaketinin yaşandığı illerde çalışmalarına devam eden Konyaaltı Belediyesi, şehir merkezinden dağ köylerine kadar yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bölgeye gönderilen 31 tır ve 7 kamyon yardım kolisi, belediye ekipleri tarafından direkt vatandaşlara dağıtıldı. Büyük araçların girmediği yerlere ise küçük araçlarla yardım götürülüyor. Bu yardımlardan biri de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu dağ köyüne götürülmek üzere yola çıktı. Ancak ekipler bir süre sonra gidecekleri köyün yolunu kaybetti. Yolu bulmaya uğraşırken bir köpeğin aracın yanına geldiğini daha sonra geriye dönüp hiç durmadan koştuğunu söyleyen ekipler, köpeği takip etti. Birkaç kilometre köpeği takip ettikten sonra aradıkları köyü bulan ekipler, o anları videoya çekti. Depremin yaşandığı günden bu yana köye ilk kez yardım gitti. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kırsal bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmaya devam etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, deprem felaketinin yaşandığı illerdeki çalışmaları ve bölgeye götürülen yardımlar bizzat koordine etmeye devam ediyor. Başkan Esen, yardımların ulaşmadığı yerleri tespit etmek ve bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için afet bölgesinde kalmaya devam edecek.