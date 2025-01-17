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  4. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama

''Yargının silah gibi kullanıldığı bir dönem daha bilmiyorum''

''Yargının silah gibi kullanıldığı bir dönem daha bilmiyorum''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına "Yargının silah gibi kullanıldığı bir dönem daha Türkiye'de bilmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adaletsizliğe karşı herkesin ses çıkarması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bunu seyretmek, 'Bana bir şey olmaz' demek kadar bir insanın kendisini aldatması düşünülemez. Kimse 'bu bana değil' diye düşünmesin" dedi.

Akpolat'ın yargılanma şekline dikkat çeken İmamoğlu, "Yargılanma biçimini ve mahkemeye gidiş biçimini gördünüz. Adalet olarak 25-30 yıl öncesini arar durumdaysak gerisini konuşmak boş. Apar topar hapse atılan Esenyurt Belediye Başkanı için 'bildiğiniz gibi değil' dediler neredeyse 3 ay oldu hâlâ iddianamesi yazılamadı. Siyasetin yargıyı bu kadar alet olarak kullandığı bir dönemin Türkiye'de var olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Kimsenin yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bunu seyretmek, 'Bana bir şey olmaz' demek kadar bir insanın kendisini aldatması düşünülemez. Kimse 'bu bana değil' diye düşünmesin" dedi.

Akpolat için hukuki mücadelenin süreceğini belirten İmamoğlu, açıklamalarını şöyle bitirdi:

"Bu şekilde olan uygulamaya karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bir yandan işimizi yaparken bir yandan Rıza Akpolat için itirazlar yapılıyor. Bu ülkenin en önemli kamu kurumlarına iş yapmış bir kişiye uydurma suç isnat ediliyor ama çete kurma suçlaması yönelttiği kişinin kullandığı şirketle iş yapan kurumlarla ilgili hiçbir adım yok. Kusuru, hatası olan varsa cezasını çeksin ama adaletli olmak görevimiz. Biz ise adaleti mumla arıyoruz. Bu kötülükleri yapan, kul hakkı yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok ağır hesap verecek."

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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