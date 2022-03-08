Yaşasın 8 Mart, yaşasın Kadıköy

Burası Kadıköy, kadınlar burada. Kadıköy son dönemde kadın örgütlerinin düzenlediği eylemlerin merkezi haline geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi de yine yüzlerce kadın Kadıköy’de buluştu. Kadın örgütleri temsilcileri, merkezi bir konumda olan Kadıköy’ü diğer birçok ilçeye göre daha özgürlükçü daha eşitlikçi buldukları için tercih ettiklerini söyledi.

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri ve toplumsal muhalefetin birçok bileşeni son dönemde sokak eylemlerinin merkezini Kadıköy’e taşımış durumda. Kadıköy, son yıllarda birçok farklı görüşten siyasi ve sosyal grupların mitinglerine ev sahipliği yapıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi ile özdeşleşen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü haricinde bu yıl da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri için Kadıköy’de buluştu. Kadıköy Rıhtım’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen basın açıklamalarına İstanbul’un farklı yerlerinden yüzlerce kadın katıldı. Kadın örgütleri temsilcileri, merkezi bir konumda olan Kadıköy’ü diğer birçok ilçeye göre de daha özgürlükçü daha eşitlikçi buldukları için tercih ettiklerini söyledi.

“ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ”

Kadıköy’deki eylemlere katılan kadın örgütlerinin temsilcilerinin görüşleri şöyle:

“Kadınlar, emekçiler, ezilen bütün kesimler kendi mücadelelerini ve hedeflerini bu tür meydanlarda bütün yurttaşlara seslerini duyurmak üzere buluşurlar” diye söze başlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Sesimizi daha rahat duyurabileceğimiz bir meydan olduğu için Kadıköy’de buluşuyoruz” ifadeleri kullandı. Ataselim, “ Kadınların her gün erkek şiddetiyle aramızdan ayrıldığı, kadın cinayetlerinin arttığı, vahşileştiği, kadın cinayetlerinin şüpheli hale getirildiği, her gün kaza, intihar süsü verilerek kadınların öldürüldüğü günlerdeyiz. Hele ekonomik krizi bu derece derinden ve yakıcı bir şekilde hissettiğimiz bugünlerde, bizler Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak yoksulluğun pençesinde, şiddetin gölgesinde yaşamayacağız diyoruz. En çok da kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyorlar” diye konuştu. Ayrıca Fidan Ataselim, “Asla yalnız yürümeyeceksiniz diyoruz ve asla yalnız yürümemek için hep beraber mücadeleye çağırıyoruz” çağrısında bulundu.

“KADIKÖY DİĞER İLÇELERE GÖRE DAHA ÖZGÜRLÜKÇÜ DAHA EŞİTLİKÇİ”

Mor Dayanışma’da İrem Kayıkçı ise kadınların Kadıköy’ü tercih etme nedenlerini şöyle açıkladı: Kadıköy, diğer birçok ilçeye göre daha özgürlükçü, daha eşitlikçi ve daha kadınlardan, LGBT+’lardan yana belediye politikası yürüttüğü ve kadın hareketinin de çok güçlü olduğu bir yer olduğu için buradayız. Ekonomik kriz bu kadar çok derinleşmişken, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri bu kadar çok artmışken sokakları, alanları, meydanları bırakmıyoruz demek için buradayız. Haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Yağmur, çamur demiyoruz, sokaklar bizimdir diyoruz.

“SÖZÜMÜZ KADIKÖY’DEN DAHA ÇOK İNSANA ULAŞIYOR”

Bağımsız Feminist Selin Top da merkezi konumda bulunan Kadıköy’den kadınların seslerinin daha çok insana ulaştığını ifade etti. Top, “Kadıköy, insanların hem yaşadığı bir yer aynı zamanda eğlenmeye geldiği bir yer, gezmeye geldiği bir yer. Sadece Kadıköylülerin olmadığı, bir şekilde İstanbul’un bütün kesimlerinin, her sınıftan, her kesimden insanın bulunduğu, buluştur bir yer aslında Kadıköy. Dolayısıyla Kadıköy’den sözünüzü ürettiğinizde birçok kişiye de ulaşabiliyor. Biraz da bu sebeple Kadıköy’e gelmiş durumdayız. Bir yandan savaşın olduğu bir yandan da ekonomik krizin inanılmaz bir şekilde kadınları çok daha fazla yoksullaştırdığı bir süreç içerisindeyiz. Bu sene de temel konulardan birisi kuşkusuz ki yoksullaşma ve ekonomik kriz 8 Mart’ta. Çünkü bunu kadınlar ve LGBT+’lar çok daha ağır yaşıyoruz” dedi.

“KADIKÖY’DE İNSANLAR BİRLİKTE TEPKİ VERİYOR”

İlerici Kadınlar Platformu’ndan Sevgi Özlem Gülmez de Kadıköy’de insanların tepki verebildiğinin altını çizerek, “Bu yıl bizim gündemimiz; birincisi yoksulluk, ikincisi işsizlik, kadın işsizliği, kadın yoksulluğunun artması ve savaş. Kadıköy, yaşayan bir yer; organizma gerçekten. Kadıköy’de birlikte, bir arada tepki verme imkanımız daha fazla oluyor” dedi.