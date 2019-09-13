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  4. 13 Eylül 2019 11:40

Yenimahalle zabıtasından kantin denetimi

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini mercek altına aldı. Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini denetledi.

Yenimahalle zabıtasından kantin denetimi
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Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, yasaklı gıda ürünleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığı, ecza dolabı ve yangın söndürme tüpü kontrol edildi.

Belirli periyotlar halinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten zabıtalar, ilçedeki kantin işletmecilerinin kurallara uyduğunu ve denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Yaşar, bilinçli tüketim alışkanlığına dikkat çekti

Yaptığı açıklamada ailelere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara bilinçli tüketim alışkanlığının kazandırılması gerektiğini vurguladı ve “Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz.  Göreve geldiğim günden beri çocuklarımıza eğitim, sağlık, spor her alanda sahip çıkıyoruz. Ancak bu konuda sadece kantin sahiplerine değil ailelere de büyük görev düşüyor. Aileler çocuklarını sağlıklı beslenme konusunda uyarmalı ve çocuklarına bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmalıdır” dedi.

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