Yenimahalle’de imara aykırı yapılar mercek altında

Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı yıkım ekipleri,Karşıyaka’da imar planında yol olarak görünen alanda bulunan kimi garaj, kimi depo olarak kullanılan 10 adet yapı için seferber oldu. Cadde üzerinde bulunan ve yolu daraltan yapıların yıkımının ardından bölgede çevre düzenlemesi yapılacak.

Planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz

İmar mevzuatına aykırı ve metruk durumdaki yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz. Kaçak yapılar için yasaları işletmeye devam edeceğiz. 2018 yılında 384 adet, 2019 yılında da 471 adet metruk yapıyı yıkarak imar planlarına uygun hale getirdik. Özellikle Demetevler, Karşıyaka bu bölgeler ilçemizde trafik yoğunluğunun da ekstra fazla olduğu yerler. Dolayısıyla trafiği de rahatlatmak adına bu çalışmaları yapmak zorundayız” dedi.