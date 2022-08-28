“Bodrum’un Yeşili” sloganıyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaret Çalışma Grubu iş birliğiyle “Yeşil Bodrum Mandalini Buluşması” gerçekleşti.

“Bodrum’un Yeşili” sloganıyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaret Çalışma Grubu iş birliğiyle “Yeşil Bodrum Mandalini Buluşması” gerçekleşti.

Bitez Mahallesi Köy içi Mevkii’nde bulunan Bodrum Belediyesi’ne ait yaklaşık 5 dönümlük mandalina bahçesinde gerçekleşen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, BODTO yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras ile Kent Konseyi Coğrafi İşaret Meclisi, TARKO Yönetim Kurulu Başkanı Cesur Öncel, Sanatçı Zülfü Livaneli ile Ali Poyrazoğlu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Gazeteci-Televizyon Programcısı ve Ekonomist Cem Seymen, Gazeteci Ahmet Utlu, Gazeteci-Yazarlar Mine Söğüt ile Gül Mutlu Eskihancılar, Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk, Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Radyocu ve DJ Bay J, mandalina üreticileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Buluşmada coğrafi işareti olan Bodrum mandalinasının korunması, ekonomik değerinin artırılması ve bölgeye katma değerinin kazandırılması ile ilgili fikir alışverişi yapılırken yeşil mandalinanın kullanım alanlarının gösterildiği sunumlar da gerçekleşti. Misafirlere ikram edilen yeşil mandalinalı yiyecekler ile aromatik kokusuyla hayranlık uyandıran mandalina suyu içerikli içecekler, konuklar tarafından ilgi odağı oldu.

Açılış konuşmasını yapan Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, Bodrum Mandalin Hareketi olarak Bodrum mandalini ile ilgili kendilerinin bir farkındalık yaratmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Sizlerin paylaşımlarıyla yeşil mandalini gündeme getirmek istiyoruz. Biz diyoruz ki gelin, bu yeşil örtüyü kaybetmeden koruyalım. Bodrumlular olarak, Bodrum işletmeleri olarak bunları menülerimize koyalım. Çiftçilerimiz paralarını kazanabilsinler ve bu bahçelerimizi korusunlar.”

Bodrum Belediyesi İş Birliğiyle Yeni Proje Müjdesi

Eylül ayında Bodrum Mandalin Hareketi'nin öncülüğünde Bodrum Belediyesi ile birlikte çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini veren Erman Aras, “Öğretim görevlilerimizle birlikte sahaya ineceğiz ve Bodrum'daki mandalin bahçelerini gezeceğiz, onlara dijital kimlik vereceğiz ve bunları planlarımıza işleyeceğiz. Bu kayıtlarla birlikte günlük ne kadar oksijen salıyoruz ne kadar karbon tutuyoruz? Bunların hepsini günlük olarak vereceğiz. Tüm bunların olmasında bize destek veren Sevgili Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Gazeteci-Televizyon Programcısı ve Ekonomist Cem Seymen, projeyi duyduğunda çok heyecanlandığını belirtti. Bodrum'un mandalinasının bir marka olduğunu söyleyerek, “İçinde daha önemli bir marka var: Bodrum. Bodrum kelimesinin kendisi satılabilir ama son dönemde baktığımda buna inanan çiftçi sayısı çok az. Eğer bu başarılacaksa mutlaka üreticinin ve gastronominin ikna edilmesi lazım. Burada her türlü restoranın sahibiyle heyecanlandıracak bir konuşma yapmamız lazım. Onlar inanmadan bunun katma değere dönüşmesi mümkün değil.” dedi.

Seymen’den Bilinçlendirme Hareketi Daveti

Bodrum'da beton görmek istemediğinin altını çizen Seymen, “Yeşil görmek istiyorum diyen herkesin, Bodrum'u yeşillendirmek isteyen herkesin, Bodrum Mandalin Hareketine katılması, inanması çok önemli. İnanırsak başaracağız. İnanmak şu küçücük mandalinayla başlıyor. Gelin, Bodrum'dan bir gıda, bir farkındalık ve bir bilinçlenme hareketi başlatalım ve tüm Türkiye'yi yeşile boyayalım. Betondan sıkıldık, şimdi yeşillenme zamanı. Ben de bunun bir parçası olarak hayatınıza katkı yapmaya söz veriyorum.” şeklinde konuştu.

“Bodrum yeşil mandalininin kokusu vatan demektir”

Sanatçı Zülfü Livaneli ise Bodrum yeşil mandalini ile ilgili bir anısını paylaşarak, “Bodrum yeşil mandalininin kokusu benim için Bodrum demektir, vatan demektir, hasret demektir.” dedi

Bodrum’da mandalinanın tarihi ve son elli yıllık gelişimi ile ilgili bilgiler veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un tarihinde mandalina 1950'lerden sonra Bodrum’da daha çok tercih edilmiş. Bizim büyüklerimiz incir bahçelerinin yerine mandalina dikerek mandalinacılığı Bodrum’da başlatmışlar.” dedi.

Bodrum mandalinasının hak ettiği yeri bulamadığına dikkat çekerek turizmin mandalinanın önüne geçtiğinin altını çizen Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Mandalinacılık son 20 yılda turizmin çok yer tutmasıyla beraber ikinci plana itildi. Aynı zamanda diğer bölgelerin de mandalinacılık konusunda öne çıkmasıyla bizim Bodrum mandalinamız piyasada hak ettiği değeri bulamadı.”

“Amacımız yeşil mandalinayı ülkemize ve dünyaya tanıtmak”

Bodrum’un tarihinde önemli bir yeri olan mandalinanın piyasada hak ettiği yeri bulması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Aras, yerelin değerine sahip çıkmak anlayışıyla yeşil mandalinanın piyasaya girmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Bizim isteğimiz, mandalinanın piyasada gerekli yerini bulabilmesi. Bunun tek yolu da mandalinanın endüstride kullanılabilmesi. Sağ olsun, Erman Aras ve Kaan Bey gibi girişimcilerin çabalarıyla lokuma, kolonyaya, dondurmaya ve gazoza evrildi. Bodrum Mandalina Birliği’mizin de çalışmaları var bu konuda. Bunlar güzel çalışmalar. Böylece sadece kışın yetişen mandalinadan dört mevsimde de faydalanabiliyoruz. Ama bu da yeterli değil. Burada yapacağımız iş, bu mandalina yeşilken de onu değerlendirmek, yeşil mandalinayı ülkemize ve dünyaya tanıtmak.” şeklinde konuştu.

Çok Yönlü, Alternatif Bir Ürün

Mandalinanın yeşilken inanılmaz bir aroması olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Aras, kokusunun da çok güzel olduğunu belirterek mandalinanın yeşil halinin salatalarda, içeceklerde, turşularda, yemeklerde, suda kullanılmak üzere alternatifli bir ürün olduğunun altını çizdi.

Bodrum Yeşil Mandalini içerikli yiyecek ve içecek ürünlerinin restoran, otel, kafe ve barlarda kullanımını sağlamak adına çalışmaların başlatıldığı projede, Bodrum’un önemli narenciye ürünü olan mandalinanın işletmelerin menülerinde yer alması ve türev ürünlerinin turizm destinasyonunda bulundurulması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından bahçe içerisinde mandalina hasadı yapıldı. Katılımcılar, Yeşil Bodrum Mandalini Hareketine destek vermek için sosyal medya hesaplarından #BodrumunYeşili hashtagiyle paylaşım yaptı.