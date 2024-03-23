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Yıldırım’dan Bozbey’e tam destek!

Yıldırım’dan Bozbey’e tam destek!
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Yıldırım’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e Arabayatağı’ndan tam destek çıktı. Pazar alanında Bozbey’e sevgi gösterisinde bulunan mahalle sakinleri “Umudumuz sensin” diyerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayına ilgisini gösterdi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala ziyaretlerine aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bugün Yıldırım’ın Arabayatağı Mahallesi’ndeydi. 

Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile birlikte Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı’nı gezdi. Pazarda Bozbey’i gören vatandaşlar “Umudumuz sizsiniz. Bu sefer olacak” sözleriyle Başkan Adayına büyük ilgi gösterdi. 

“Vatandaştan sandık güvenliği talebi”

Yoğun kalabalıktan pazar tezgahlarını gezmekte güçlük çeken Bozbey, vatandaşlarla birer birer fotoğraf da çektirdi. Yüksek enflasyona karşı alım gücü düşüklüğünden şikayet eden pazar esnafı ve mahalle sakinlerinin bir başka değindiği konu ise sandık güvenliği oldu. Bir vatandaşın “Sandıklara sahip çıkın!” demesi üzerine konuşan Bozbey, “Hiç merak  etmeyin. İl teşkilatımız ve gönüllü ağımızla birlikte seçim günü sandık güvenliği konusunda göz açtırmadan büyük bir titizlikle çalışacağız. Bu konuda müsterih olun” ifadelerini kullandı.

Etiketler bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi mustafa bozbey
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