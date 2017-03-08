1 horoz, 2 tavuk hayatını değiştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çınar Eren arkadaşından ödünç aldığı tavuklar sayesinde patron oldu. Bir yumurta alacak parası bile olmayan Çınar Eren kurduğu tavuk çiftliğinde ayda 30 bin yumurta elde ediyor.

10 yıl önce Tokat'tan Bodrum'a yerleşen 38 yaşındaki Çınar Eren uzun süre çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştı. Geçimini sağlamak için marangozluk, berberlik, tezgahtarlık gibi işlerde çalışan Eren bir yumurta alacak para bile bulamadı. Maddi sıkıntılar içerisine giren Eren Yalıçiftlik Mahallesinde bir arkadaşından 1 Horoz, 2 tavuk ödünç alarak bahçesinde beslemeye başladı. Beslediği tavuklardan civciv elde eden Eren 2 yılda bin tavuk sahibi olarak kendi işinin patronu oldu. Tavuklara gözü gibi bakan, elleriyle besleyen Eren, aldığı ödünç tavuklardan yola çıkarak bin tavuktan ayda 30 bin yumurta elde ediyor. Doğal yumurta üreten Eren işyerlerine yaptığı satışların yanı sıra evlere de yumurta servisi yapıyor. Organik gezen tavuk yumurtası satan Eren, Pazar günü çiftliğini gelen vatandaşlara ise ücretsiz yumurta dağıtarak yumurtaların tanıtımını ve tavukların organik bir ortamda gezen tavuk olduklarını gösterecek.

2 yıl önce cebinde yumurta alacak parası yokken şimdilerde KOSGEB desteği ile 10 bin tavuk kapasiteli bir çiftlik açmaya hazırlanan Çınar Eren azmiyle işçilikten patronluğa terfi etti. Eren cebinde bir yumurta alacak parası olmadığını anlatarak şimdilerde günde bin yumurta elde ettiğini açıkladı. Eren "Tokat'tan Bodrum'a yerleştik ve çok büyük maddi sıkıtılar çektim. Buranın şartlarına alışık değildik, biz Anadolu'dan geldik buraya. Geçim sıkıntısı yaşadık, yeri geldi yumurta alacak paramız olmadı bizim buralarda" ifadelerini kullandı.

Ödünç aldığı tavuklarla zengin oldu

Arkadaşından ödünç aldığı 1 horoz, 2 tavuk ile bu işe başladığını anlatan Eren, "Daha önceden tanıdığım bir arkadaşım vardı bunun birkaç tane tavuğu vardı. Arkadaşımdan 2-3 tane tavuk istedim. Evimin bahçesinde beslemek için. Bende kendim besleyeyim en azından yumurtasını doğal olarak yetiştiririz kendimiz kullanırız diye düşündük. 2 yıl oldu zannediyorum, 2 yılda 3 tane tavuktan şuan bin tane tavuğumuz oldu. Kendimiz ekiyoruz biçiyoruz, tavukları yayıyoruz şuan evlere servis de yapıyoruz. Bu duruma geldik. Şimdi ortalama ayda 30 bin civarı yumurta üretip, satıyoruz. Yani 2-3 tane tavuğumuz vardı. 3 tane tavukla başladık 2 yılda şuan bin tane tavuğumuz var" şeklinde konuştu.

"3 tavukla Allah yürü ya kulum dedi"

Gününün yarısını tavuklarla geçiren Eren, işçilikten patronluğa yükseldiğini anlatarak; "Günüm yarısı burada geçiyor diyebilirim. İşçiydim, yıllardır çalıştık orada burada 3 tavukla Allah'ım yürü ya kulum dedi. Aslında böyle başladık işe. 2-3 tane tavuk aldık. 1 horoz 2 tavuk daha sonra civciv derken 2 tane tavuk oldu 12 tane, bir baktık tavuk sayımız yükselmeye başladı. Yumurta çoğalınca satışa çıkardık. Organik gezen tavuk yumurtası satmaya başladık. Böyle bir yola çıktık ve şu anda iddialı bir şekilde ilerliyoruz. Artık kendi işimin patronu oldum. Bu işe yönelmek isteyenlere de hani biraz daha azmetsinler derim açıkçası. Ne olur ne olmaz diye şey yapmayın hani benim olmaz yok onun olur benim niye olmasın gibisinden konuşulmasın çünkü bugün 2 tane olur yarın 12 tane olur öbür gün 202 tane olur yani bu iş böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Öte yandan kurduğu çiftliğe tüm Bodrumluları davet eden Eren, çiftliğini gelen vatandaşlara gezen tavuk yerinde görenlere tavuk yumurtası hediye edeceğini açıkları.