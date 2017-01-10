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10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 23 YARALI

10 araç birbirine girdi: 23 yaralı

Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hamurkesen Mahallesi yakınlarında buzlanma olan yolda biri yolcu otobüsü 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, kazada yaralanan 2'si ağır 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

10 araç birbirine girdi: 23 yaralı

10 araç birbirine girdi: 23 yaralı

DHA
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