1200 Ağrı Dağı yüksekliğinde kahve sattılar

Starbucks Türkiye 2016 rakamlarını açıkladı. Buna göre bir yılda hazırlanan kahve bardakları üst üste dizildiği zaman 1.200 Ağrı Dağı yüksekliğine ulaşıyor.

Latte bardakları yan yana dizildiği zaman 2.847 futbol sahası büyüklüğünde olurken, firma 607 küveti dolduracak kadar Türk Kahvesi satışı yapıldı.

İşte rakamlarla Starbucks’ın 2016 Türkiye performansı…

KİŞİ BAŞI 920 GRAM KAHVE TÜKETİYORUZ

Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun istatistiklerine göre Türkiye'de kahve tüketimi ortalama yüzde 15,6 oranında artış gösteriyor. Türkiye'de 2012-2013 döneminde kişi başına 595 gram olan kahve tüketimi, 2015-2016'da 920 grama ulaştı.