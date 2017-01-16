SON DAKİKAREINA SALDIRGANI İSTANBUL'DA YAKALANDI.. HAİN BU HALDE YAKALANDI
YEREL HABERLER
Muğla Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

15 YAŞINDAKİ KIZDAN 2 GÜNDÜR HABER YOK

15 yaşındaki kızdan 2 gündür haber yok

Muğla'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'i bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olay, Tepe Mahallesi'nde evvelsi gün gündüz saatlerinde meydana geldi. Pınar Türkan Şit, ananesi Türkan Öke'yi işyerinde ziyaret ettikten sonra eve gitmek üzere işyerinden ayrıldı. Öke, kendisiyle birlikte yaşayan torunundan geç saatlere kadar haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Şit'in arkadaşlarının evlerini kontrol eden polis, genç kızı bulamayınca MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polisin, kamera kayıtlarında Kapalı Çarşı'da yürürken tespit ettiği Şit'i bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan torununun bir an evvel bulunmasını isteyen Öke, "Torunum daha çok küçük. Cumartesi saat 17.30'da yanımdan ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Ne olur görenler duyanlar haber versin. Çocuklarımız kötü niyetli insanların eline geçmesine izin vermeyelim" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA
773
Twitter'daki fuatavni hesabı için yeni gelişmeTwitter'daki fuatavni hesabı için yeni gelişme
Otopsi raporunda korkunç detayOtopsi raporunda korkunç detay
Otomatik zincir sistemi geliştirdiOtomatik zincir sistemi geliştirdi
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
2. Ordu Komutanı Temel: İnfazım için...2. Ordu Komutanı Temel: İnfazım için...
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
Sancaklı'nın eşini intihardan önce en son o görmüşSancaklı'nın eşini intihardan önce en son o görmüş
26 mahkumun başları kesilerek öldürüldü26 mahkumun başları kesilerek öldürüldü
İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS