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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN FLAŞ GELİŞME

20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için flaş gelişme

MEB, sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerinin açıklandığını duyurdu.

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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı. 2017 öğretmen alımları için yapılacak olan mülakatlar nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini MEB'e bağlı olan online sistem üzerinden öğrenebilirler. Sınav takvimine göre yerlerin dün açıklanması bekleniyordu ancak bir gün gecikmeli açıklandı.

MEB'in sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Adaylar sınav merkezlerini "http://meb.gov.tr " adresinden öğrenilebilecek" denildi.

İHA
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