20 iş adamına FETÖ gözaltısı

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonlarda 26 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. 15 Temmuz FETÖ / PDY darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) yönetiminde görev alan 26 kişiden 20'si gözaltına alındı. 6 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.