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20 İŞ ADAMINA FETÖ GÖZALTISI

20 iş adamına FETÖ gözaltısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonlarda 26 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. 15 Temmuz FETÖ / PDY darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) yönetiminde görev alan 26 kişiden 20'si gözaltına alındı. 6 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

İHA
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