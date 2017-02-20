20 iş adamına FETÖ gözaltısı

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonlarda 26 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. 15 Temmuz FETÖ / PDY darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) yönetiminde görev alan 26 kişiden 20'si gözaltına alındı. 6 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS