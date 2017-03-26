40 polis memurun başı kesildi !

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milislerle güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmanın ardından, 40 civarında polisin kafasının kesildiği bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın görevinden ayrılmamasıyla başlayan şiddet olaylarında güvenlik görevlilerine yönelik en ağır saldırı yaşandı. Milislerin, Kesai eyaletinde pusuya düşürdükleri 40 polis memurunun başını kestikleri açıklandı.

LİDER ÖLDÜRÜLDÜ, ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Kasai Eyalet Meclisi Başkanı François Kalamba, bir polis konvoyuna saldıran Kamwina Nsapu adlı milis grubu üyelerinin yerel Çibula dilini konuşan altı memuru serbest bıraktığını söyledi.

Kasai'deki çatışmalar, geçen Ağustos'ta güvenlik güçlerinin Kamwina Nsapu lideri Jean-Pierre Pandi'yi öldürmesinden sonra başladı.

EN AZ 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler'e göre, o tarihten bu yana çatışmalarda en az 400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM yetkilileri, ülkede 10 toplu mezar bulunduğunu açıklamışlardı.

BU YIL İÇİNDE SEÇİM YAPILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın Aralık'ta görev süresi dolmasına rağmen istifa etmeyi reddetmesi ülkede siyasi belirsizliği artırıyor. Ülkede bu yılın içinde seçim yapılması hedefleniyor.