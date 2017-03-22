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7 İLDE ÇOK SAYIDA ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

7 ilde çok sayıda öğretmen gözaltına alındı

Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 22 öğretmen gözaltına alındı.

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Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda örgütün emniyet ve milli eğitim müdürlüklerinden sorumlu olduğu ileri sürülen 22 öğretmen gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sorumlu olduğu ve örgütün "Bylock" adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen, Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Bugün polis tarafından Aksaray merkezli Ankara, Adana, Amasya, Niğde, Konya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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