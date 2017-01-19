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7 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

7 PKK'lı terörist teslim oldu

TSK, PKK kamplarından kaçan 7 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi'de Kuzey Irak'taki PKK'nın barınma alanlarından kaçan 7 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinde yer alan "Yurtiçi Olaylar" bölümünde 18 Ocak tarihinde meydana gelen olaylar açıklandı. Şırnak Silopi'de Kuzey Irak'ta bulunan PKK'nın barınma alanlarından kaçan 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçlerin tarafından yapılan arazi aramasında; 1 dedektör, 29 av tüfeği ve çok miktarda ilaç ele geçirildi. Van Edremit'te güvenlik güçleri tarafından yapılan adli aramada; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 65 fişeği, 4 şarjörü, 2 telsiz ve 1 sinyal tespit cihazı ele geçirildi. Mardin Artuklu'da güvenlik güçleri tarafından yapılan adli aramada; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 193 fişeği, 4 şarjörü, 1 av tüfeği ve 15 fişeği ele geçirildi. Van Gürpınar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjörü, 4 fişeği ile 6 bin karton kaçak sigara ele geçirildi. Şırnak'ta devam eden operasyonda tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde; 220 kg gıda ve muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda tespit edilen 3 ayrı sığınak içerisinde; 1 hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 45 kg amonyum nitrat, 5 kg C4 plastik patlayıcı, 9 TNT tahrip kalıbı, 10 kg toz patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 324 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 391 biksi makineli tüfek fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA
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