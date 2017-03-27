ABD, ''Kürt devleti" için anlaştı !

Haber Suriye kaynaklı bir haber sitesine ait. Türkiye, ABY'yi teröristlerle işbirliği yapmamaları konusunda defalarca uyardı. Buna rağmen ABD'nin Irak ve Suriye'de büyük bir Kürt devleti kurulması yönünde çeşitli Kürt gruplarla anlaştığını iddia edildi.



ABD KÜRDİSTAN İÇİN ANLAŞTI



Sputnik'in haberine göre Inside Syria Media Center adlı haber portalinde yayımlanan yazıda, ABD'nin Suriye topraklarında özerk bir Kürdistan kurulması konusunda Kürtlerle anlaştığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmanın Rakka ve Tabka'nın geri alınmasının hemen ardından yürürlüğe gireceği öne sürüldü.



İddiaya göre, Suriye'nin yanı sıra Amerikalılar, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması ve Suriye'nin yıkılmasının ardından Suriye ve Irak topraklarında kurulacak yeni büyük Kürdistan devletinin sınırlarını da çizdi. Yazıda, Washington'un terör örgütü YPG'nin, DEAŞ'ı yenebilecek tek güç olarak gördüğü de belirtildi.



Sputnik