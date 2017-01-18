ABD ORTADOĞU'DA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAYACAK

ABD Ortadoğu'da taş üstünde taş bırakmayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ortadoğu ülkelerindeki operasyonlarda parça tesiri daha yüksek top mermileri kullanmayı planladığını duyurdu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Ortadoğu ülkelerindeki operasyonlarda kullanılan misket bombalarının yerini alacak ve parça tesiri daha yüksek top mermileri kullanmayı planladığı bildirdi.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada ilk testleri New Hampshire eyaletinin Manchester kentinde bulunan 197’nci Saha Topçu Tugayı’nda yapılan M30A1 Çok Namlulu Güdümlü Roket Sistemi Değiştirilebilir Savaş Başlığı adı verilen top mermilerinin geçen günlerde Kuveyt’te gerçekleştirilen bir atış testinde de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada açıklamalarına yer verilen 197’nci Saha Topçu Tugay’nda görevli operasyon subaylarından Binbaşı Joshua Szafranski’nin bu mühimmat için “hafif kaportalı araç ve personele karşı etkili olacak” bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Daha önce eski parça tesirli top mermilerinin içinde yüzlerce küçük misket mermisinin bulunduğunu ifade eden Binbaşı Szafranski sıklıkla patlamayan parçaları söz konusu olduğundan şu anda kullanılan misket bombalarının etkisinin yeni M30A1 savaş başlıklarına göre daha düşük olduğunu söyledi.

Szafranski, “Patlamamış parça sayısını minimize etmek için yeni başlıkların içine küçük patlayıcıların yerine 180 bin wolfram çelik mermi yerleştirildi.” ifadelerine yer verdi.

Testlerde tam isabet ettirilmediği halde wolfram ve çelik parçacıkları sayesinde hedeflenen araç ve siluetleri adeta parçaladığı gözlenen mühimmatın Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı kullanılacağı belirtildi.

Szafranski mermilerin etkisi ile ilgili olarak ayrıca şunları kaydetti:

“Yeni top mermilerinin kabiliyetini başarılı bir şekilde gösterdik. Yüksek patlayıcı gücü olan bir mermi çok iyidir çünkü büyük bir bomba etkisi ve çok daha büyük şarapnel parçası sağlıyor ama bu başlıklar küçük parçacıkları sayesinde daha geniş bir alana tesir ediyor.”

Bu başlıkların ABD’nin Irak’ta aktif olarak kullandığı mobil roket sistemleri olan HMARS’larda da kullanılabiliyor.

AA
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