ABD'li yatırımcılar gözünü Türkiye'ye dikti

Rus vagon üreticileri yatırım kovalarken şimdi de ABD’li firmalar Türk lojistikçilerle ortaklık ve işbirliği için geliyor.



Ulaşım teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD’li 11 büyük firma yatırım ve ortaklık imkanlarını görüşmeye geliyor. Lojistik sektörü temsilcileri bu ziyaret için hazırlık yapıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de üç ayrı toplantı yapılacak. Gelenlerin çoğu demiryolu alanında faaliyet gösteriyor.



Daha önce yatırım niyetini açıklayan Greenbrier, Türkiye’de vagon üretmek istiyor. Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre gelen şirketler arasında ağır yük taşıyan vagon ve lokomotifler için şasi ve vagon parçaları üreten Amsted Rail, Caterpillar'ın demiryolu şirketi Progress Rail Services, ulaşım çözümleri üreten Texas A&M ile ulaşım, kablosuz iletişimde bin 100 adet patentin sahibi Trimble da bulunuyor.

ABD’li şirketlerin geliş programını Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı gerçekleştiriyor. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlara bilgilendirme yapıldı. ABD’li heyetin “hızla büyüyen Türk ulaşım sektörünü daha yakından tanımak, Türkiye’deki işbirliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediği” bildirildi. Türk ve Amerikalı firmalar arasındaki birebir görüşmeler, 3 Nisan’da Ankara’da, 4 Nisan’da İzmir’de, 6 Nisan’da ise İstanbul’da gerçekleşecek.



UTİKAD, UND ve DTD gibi sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri konuyla ilgili yazılı olarak üyelerini bilgilendirdiklerini, toplantılara katılacaklarını aktardı. Şirketler, heyette yer alan Amerikalı firmalarla birebir de görüşecekler. DTD Genel Müdürü Yaşar Rota, özellikle demiryolu firmalarının bu ziyareti önemsediğini, orta vadede önemli işbirliği ve yatırım fırsatlarının doğabileceğini söyledi.



GELENLERİN ÇOĞU DEMİRYOLCU



Türkiye’de son yıllarda yapılan büyük ulaşım yatırımları yabancı firmaların Türkiye’ye ilgisini artırıyor. Son yıllarda ulaştırmaya 300 milyardan fazla yatırım oldu. Yabancı firmaların ilgisini uyandıran daha birçok yatırım da devam ediyor. Hızlı tren hatları, lojistik köyler, liman bağlantıları ile yeni bir sistem kurulurken pay almak isteyen yabancı firmaların ilgisini çeken bir başka konu da demiryollarının özel sektöre açılması. Demiryolu taşımacılığında devlet tekelinin kalkmış olması firmalara yalnızca üretim değil taşıma alanında da iş olanağı yaratıyor. TCDD tekelinin kalkmasıyla sadece özel sektörün bu alana büyük yatırımlar yapması bekleniyor. Gelen ABD’li firmaların ağırlıklı olarak demiryolu sektörüne hizmet verdiğis dikkat çekiyor.



RUSLAR DA VAGON VE LOKOMOTİF YATIRIMI İÇİN FIRSAT ARIYOR



Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) eski Başkanı, Gaziport Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz, demiryolu sektörünün ve derneğin bu toplantıyı önemsediğini, kendi firmalarının da özellikle iki firma ile görüşme yapacağını söyledi. ABD’li firmaların böyle bir zamanda Türkiye’ye gelecek olmasının yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen pazardan vazgeçmediklerinin göstergesi olduğunu vurgulayan İbrahim Öz, “Bu toplantılardan hemen yatırım kararı çıkmayabilir ancak aralarında Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen firmalar olduğunu biliyoruz. Bu sene yabancı yatırım beklemiyoruz. Referandumdan sonra belirsizlikler ortadan kalktığında yeniden bir hareketlilik olacaktır. Şu anda yatırımlar çok yavaşladı. Herkes frene basmış durumda. Araplar bile yatırım yapmaz bu sene. Bu yılı atlattıktan sonra Türkiye’nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Birçok ilde taşıma yapan bir firmayız. Tonajlarda bir artış var. İthalat ve ihracatta hareketlilik var. Ruslar da çok gelip gitmeye başladı. Türkiye’de vagon ve lokomotif üretmek için araştırma yapıyorlar. Bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl yabancı yatırımda yine hareketlilik olacağını düşünüyorum” dedi.



TÜRKİYE’DE VAGON ÜRETMEK İSTİYOR



Türkiye’ye lojistik sektörü ile görüşmeye gelecek 11 ABD’li firma şunlar:



Greenbrier: Kuzey Amerika, Avrupa ve Brezilya’da, gerek kendi üretim tesislerinde, gerek kurduğu ortaklıklarla yük vagonları, vagon parçaları, ray dökümü ve mavna/ duba üretimi yapıyor. Ulaşım endüstrilerine tekerlek servisi veriyor. 9 bin adet kiralık vagon filosuna sahip, toplamda 268 binden fazla vagona yönetim hizmeti sunuyor. DTD eski Başkanı İbrahim Öz, dünyaya yaptığı açıklamada Greenbrier’in Türkiye’de üretim yapmak istediğini belirtmişti.



AIR: Ulaşım sektörlerine bilgi teknolojileri, profesyonel haberleşme çözümleri sağlayan öncü bir teknoloji firması. Komut yönetimi, AVL/GPS, haberleşme sistemleri testi, kablosuz kapsama, acil durum haberleşmesi, sistem entegrasyonu gibi geniş çeşitlilikteki profesyonel çözüm ve ürünler sağlıyor.



Amsted Rail: Ağır yük taşıyan vagon ve lokomotifler için şasi ve vagon parçaları üreten önde gelen firmalarından biri. Altı kıtada ve tüm önemli demiryolu pazarında aktif.



Master Packing Rubber: Lokomotif üretimi, nükleer santral, su dağıtım şebekeleri, demiryolu ve denizcilik gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.



The Heritage Group: İnşaat ve materyaller, çevresel hizmetler ve geri dönüşüm, enerji, arıtma ve özellikli kimyasallar gibi çeşitli konularda uzman. 50 yıldan uzun suredir asfalt ürünleri, agrega tedariği ve inşaat servisi veren firma özellikle yol yapımcılarının karşılaştığı sorunlara çözümler üretiyor.

NOVA Power Solutions: 1988’den bu yana, savunma ve endüstriyel uygulamalara yönelik hassas, dayanıklı güç yedekleme modülleri geliştiriyor. Kent güvenlik yönetim sistemleri, akıllı trafik sistemleri ve diğer endüstriyel uygulamaların gerektirdiği zorlu çalışma koşullarına uygun UPS çözümleri konusunda uzman.



Progress Rail Services Corporation: Bir Caterpillar şirketi. Demiryolu ve transit sistem ürün hizmetlerinde dünya çapındaki en büyük, entegre ve çeşitlilik sunan tedarikçilerden biri. Dizel ve doğal gaz motorlarının ve endüstriyel gaz türbinleri imalatçısı. Hizmet ve ürünleri uluslararası demiryolu sektöründe büyüme sağlıyor.



Right Weigh: Dijital yük ölçüm sistemleri için en çok tercih edilen tedarikçilerinden biri. Taşımacılık sektöründe verimliliği, karlılığı ve güvenliği arttıran, güvenilir ve uygun fiyatlı yükleme sistemleri üretiyor.



Texas A&M Transportation Institute: Ulaşım türünde karşılaşılan sorun ve zorluklara çözümler üretmeyi amaçlayan bir şirket. Her yıl devlet ve özel sektörün her kademesinden 200’den fazla sponsoru ile ulaşım alanında 700’den fazla araştırma gerçekleştiriyor.



Trimble: Lokasyon bazlı çözümler sağlayıcısı. Ziraat, mühendislik, inşaat, ulaşım ve kablosuz iletişim altyapısı alanlarında hizmet veriyor. Bin 100 adet patenti ile sektöründe en çeşitli çözüm portföyünü sunan şirket konumuda.



Tunnel Radio of America: Endüstriyel sistemler, demiryolları, maden, petrol ve gaz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojiler geliştiriyor. Ulaşılması zor bölgelerde kablosuz iletişim sistemleri kuruyor.