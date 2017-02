Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''

Ünlü anketçi Adil Gür referandum sürecinde kararsız olanlarla ilgili çarpıcı analizlerde bulundu.

Milliyet'teki köşe yazısında 16 Nisan referandumunun sonuçlarını "kararsız" oyların etkileyeceğini belirten Gür, "Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, kararsızlar bu referandumun kaderinde çok belirleyici. Eminim şu anda hem “EVET”, hem “HAYIR” kampanyasını yürütecek profesyoneller mutfaklarında bu kararsızları etkileyecek iletişim metotları üzerinde harıl harıl çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde kampanyalar başlayacak, kimin ne kadar başarılı olacağını, gerek referandum sürecinde yapacağımız kamuoyu araştırmaları sonuçlarında, gerekse 16 Nisan akşamı ortaya çıkacak tabloda göreceğiz." dedi.

5 MİLYON "KARARSIZ" OY

Gür ayrıca yapılan kamuoyu yoklamalarına göre şu an yaklaşık 5 milyon kararsız oy olduğunu belirtti.

"REFERANDUMUN SONUCUNU KADINLAR BELİRLEYECEK"

Gür ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarına da değinirken "Kapı kapı dolaşıp Anayasa değişikliğinin ne getirdiğini veya ne götürdüğünü bu kitleye anlatabilme becerisini daha iyi kullanan, kararsızların kararlarının oluşmasında etkili olacaklar." dedi.

Gür bunun nedeni olarak da şu ifadeleri kullandı:

Araştırma verilerine baktığımızda, kararsızların çoğunluğunun kadın olduğunu görüyoruz. Yine araştırma sonuçlarında EV KADINLARININ %17.4’Ü KARARSIZ diye bir veri yayınlandı. Belki rakamlara baktığımızda bu sonuç bizim çok dikkatimizi çekmedi. Birbirinden üç beş puan farkla her meslek grubunda kararsızların olduğunu gördük ve dedik ki, toplumun her meslek grubunda birbirine yakın oranda kararsız var. Hâlbuki tabloyu tam olarak yorumlayabilmek için, Türkiye’deki seçmenin gerçek sayılarına bakmak lazım. Ülkemizdeki HER ÜÇ SEÇMENDEN YAKLAŞIK BİRİNİN EV KADINI olduğunu düşünürsek, ev kadınlarının %17.4’ü kararsız dediğimizde bahsettiğimiz rakamın büyüklüğünü daha iyi anlarız.

Toplam kararsızlar içerisinde ev kadınlarının oranı %35.6. Biraz daha ileri gidelim; toplam kararsızların çalışma durumlarına baktığımızda kararsızların %64.6’sının çalışmadığını görüyoruz. Ev kadını, emekli, öğrenci ve işsizler toplam kararsızların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde kampanyalar başlayacak, kararsızları etkilemek için “EVET” ve “HAYIR” kampanyasını yürütecek olanlar 16 Nisan tarihine kadar bu kitleyi etkileyebilmek için tüm performanslarını ortaya koyacaklar.

Milliyet / Adil GÜR