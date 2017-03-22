AK Partili isme küfürden suç duyurusu

AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Nihat Kılıç'ın 16 Nisan referandumuyla ilgili olarak gazetecileri tehdit edip hakaret ettiği öne sürüldü.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter’daki hesabından paylaştığı ifade tutanağı ile ortaya çıkan olay gündeme bomba gibi düştü.
İşte o ifade tutanağı:
Şanlıurfa Belediye Başkan yardımcısı 16 Nisan'da "Evet"çıkması halinde GAZETECİLERE Sinkaflı Küfürden şikayet edilmiş pic.twitter.com/oruwcNlsRm— Mahmut Tanal (@MTanal) 21 Mart 2017