  • ''Bu yaz bir kaosa hazır olun''
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü
  • Suriye sınırından keskin nişancı ateşi: 1 asker şehit
  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
YEREL HABERLER
Şanlıurfa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

AK PARTİLİ İSME KÜFÜRDEN SUÇ DUYURUSU

AK Partili isme küfürden suç duyurusu

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı hakkında Twitter hesabından paylaştığı bu ifade tutanağı olay oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Nihat Kılıç'ın 16 Nisan referandumuyla ilgili olarak gazetecileri tehdit edip hakaret ettiği öne sürüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter’daki hesabından paylaştığı ifade tutanağı ile ortaya çıkan olay gündeme bomba gibi düştü.

İşte o ifade tutanağı:

899
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı
Çelik o programa katıldığına bin pişman olduÇelik o programa katıldığına bin pişman oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS