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AK PARTİ'NİN TANITIM TOPLANTISINA KİM KATILMADI ?

Ak Parti'nin tanıtım toplantısına kim katılmadı ?

AKP’nin başkanlık referandumunda yürüteceği kampanyanın tanıtımının yapıldığı programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı.

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Ak Parti bugün başkanlık referandumunda yürüteceği kampanyayı bir programla tanıttı. Toplantıya eski Meclis Başkanları da davet edildi. Bülent Arınç, Köksal Toptan eski meclis başkanları için ayrılan koltuklara oturdu. Ancak, eski pek çok bakan ile birlikte Başbakan Yıldırım tarafından bizzat davet edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tanıtım programına katılmadı. Gül ve Davutoğlu’nun yurt dışında olduğu öğrenildi.

Ak Parti’nin tanıtım programına OIC ve IMF temsilcileri de davet edildi. Davet edilen çok sayıda yabancı ülkenin Türkiye büyükelçileri de salonda hazır bulundu.

“DAİMA MİLLET FİLMİ”

Ak Parti’nin referandumda kullanılacak sloganlarından ‘Daima millet için evet’ de film olarak gösterildi. Kampanya sürecinde kullanılması için 10 şarkı hazırlandı.

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