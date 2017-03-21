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ALMANYA - İNGİLTERE KARŞILAŞMASI S SPORT'TA

Almanya - İngiltere karşılaşması S Sport'ta

Lukas Podolski’nin Almanya Milli Takımı’na vedası, S Sport ekranlarında

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Saran Group’un “premium” içerikli spor kanalı S Sport, dünya futbol tarihini şekillendiren rekabeti, Türk futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. 22 Mart Çarşamba günü Almanya’nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park’ta oynanacak ve 22.45’te başlayacak karşılaşma, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler; Mesut Özil, Jamie Vardy, Mario Gomez ve Raheem Sterling gibi yıldızların Almanya – İngiltere karşılaşmasındaki performanslarını ve Lukas Podolski’nin milli formaya vedasını, S Sport farkıyla izleyebilecek.

Podolski milli formaya veda ediyor

Almanya-İngiltere maçıyla milli formaya veda edecek olan Galatasaraylı Lukas Podolski’nin sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturan ve Premier Lig’in tek yayıncısı olanı S Sport, Almanya – İngiltere gibi dev futbol rekabetlerini de ekranlara taşımaya devam edecek.

S Sport’u izlemek isteyen sporseverler; Digiturk 87, D-Smart 78 ve Turkcell TV + 77. kanaldan Premium içerikli spor kanalına ulaşabiliyor.

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