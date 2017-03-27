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ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNDE !

Altın 1 ayın zirvesinde !

Altının ons fiyatı, Trump'ın sağlık hizmetleri yasası oylamasının ertelenmesi ile bir ayın en yükseğine çıktı. Çeyrek altın ise 238 liradan işlem görüyor.

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Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasa tasarısını partisinden yeterli destek bulamayarak Kongre'den çekmesinin ve bundan sonra ekonomiyle ilgili tasarılar için yeterli destek bulamayacağı endişeleriyle doların değer kaybetmesine paralel olarak yüzde 1 yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,257.97 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 1 artıda 1,256.2 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 145 liradan işlem görürken; çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını ise 978 liradan alıcı buluyor.

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