Altın fiyatlarıyla ilgili müthiş tahmin

UBS Group AG Varlık Yönetimi birimine göre altın, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve reel faizlerin negatife dönmesiyle birlikte, önümüzdeki altı ay içerisinde onz başına 1,300 dolara yönelecek.



UBS Varlık Yönetimi emtia ve forex icra direktörü Wayne Gordon, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği bir mülakatta ABD'de artan borcun ve negatif reel faizlerin dolar üzerinde baskı oluşturacağını ve altın ile emtianın bundan fayda sağlayacağını belirtti. Gordon, ABD Başkanı Donald Trump'ın altyapı harcamalarının ve vergi uygulamalarının zamanlaması ve etkisine ilişkin belirsizliğinde, altını destekleyebileceğini ekledi.



Gordon, Pazartesi günü Singapur'da gerçekleştirdiği mülakatta “ABD'de reel faizlerin negatif bögleye gerilediğini gördük çünkü nominal faizler büyük ölçüde durağan kaldı; ve enflasyon beklentilerinin gerçekten ivme kazandığını gördük” dedi ve “Bunların tamamı altın için çok olumlu gelişmeler” şeklinde görüş bildirdi.



Değerli metal, ABD Başkanı Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlik, Avrupa'daki seçimler ve Brexit sürecine ilişkin endişelerin etkisiyle, 2017 yılında yaklaşık yüzde 10 artıda bulunuyor.