  • Emeklilere promosyonda tarih netleşti !
  • Diyarbakır'da hain tuzak
  • Komandolar Irak sınırını teröristlerden temizledi
  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ MÜTHİŞ TAHMİN

Altın fiyatlarıyla ilgili müthiş tahmin

UBS Varlık Yönetimi'ne göre altın, altı ay içerisinde 1,300 dolara yönelecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

UBS Group AG Varlık Yönetimi birimine göre altın, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve reel faizlerin negatife dönmesiyle birlikte, önümüzdeki altı ay içerisinde onz başına 1,300 dolara yönelecek.

UBS Varlık Yönetimi emtia ve forex icra direktörü Wayne Gordon, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği bir mülakatta ABD'de artan borcun ve negatif reel faizlerin dolar üzerinde baskı oluşturacağını ve altın ile emtianın bundan fayda sağlayacağını belirtti. Gordon, ABD Başkanı Donald Trump'ın altyapı harcamalarının ve vergi uygulamalarının zamanlaması ve etkisine ilişkin belirsizliğinde, altını destekleyebileceğini ekledi.

Gordon, Pazartesi günü Singapur'da gerçekleştirdiği mülakatta “ABD'de reel faizlerin negatif bögleye gerilediğini gördük çünkü nominal faizler büyük ölçüde durağan kaldı; ve enflasyon beklentilerinin gerçekten ivme kazandığını gördük” dedi ve “Bunların tamamı altın için çok olumlu gelişmeler” şeklinde görüş bildirdi.

Değerli metal, ABD Başkanı Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlik, Avrupa'daki seçimler ve Brexit sürecine ilişkin endişelerin etkisiyle, 2017 yılında yaklaşık yüzde 10 artıda bulunuyor.

687
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...Spor salonunda korkunç ölüm ! Daha 3 yaşındaydı...
Beren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştuBeren Saat'in olay olan elbisesini yapan isim konuştu
Erdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürpriziErdoğan'a köşk girişinde doğum günü sürprizi
16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...16 Nisan referandumuna 5 kala çok konuşulacak iddia...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS