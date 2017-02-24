Altını olanlar dikkat ! Son 3 ayın zirvesinde

Altının ons fiyatı, dün başlayan çıkışını bugün de sürdürerek 1.253 dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün, hafta başından bu yana etkili olan yatay seyrini sonlandırarak yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,83 artışla 1.248,7 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı, yükselişini bugüne de taşıyarak 1.253,9 dolar ile 11 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve saat 10.15 itibarıyla 1.253,1 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının gram fiyatındaki yükseliş döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle sınırlı kaldı. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143,8 lira seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 liradan, Cumhuriyet altını da 962 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında faiz artırımı için net bir şekilde mart ayının işaret edilmemesi ve bilanço tartışmalarının ötelenmesinin altına olan talebi artırdığını söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,40'ın altına gerilemesinin de altının ons fiyatında yükselişleri desteklediğini ifade eden Memiş, "Bugün altının ons fiyatı 1.240 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse yükselişler 1.265 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.230 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini belirterek, yurt içinde ise altının gram fiyatının dolar kurundaki düşüşlerden olumsuz etkilendiğini kaydetti.