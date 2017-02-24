  • EL BAB'DA BOMBALI SALDIRI ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
  • Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
  • Yunan komutan Türk adasına çıktı, Yunan bayrağını çekti
  • 5 milyon kişinin faiz ve gecikme cezası siliniyor
  • Erdoğan eski bakan ve vekillerle buluştu !
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ALTINI OLANLAR DİKKAT ! SON 3 AYIN ZİRVESİNDE

Altını olanlar dikkat ! Son 3 ayın zirvesinde

Altının ons fiyatı son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Altının ons fiyatı, dün başlayan çıkışını bugün de sürdürerek 1.253 dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün, hafta başından bu yana etkili olan yatay seyrini sonlandırarak yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,83 artışla 1.248,7 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı, yükselişini bugüne de taşıyarak 1.253,9 dolar ile 11 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve saat 10.15 itibarıyla 1.253,1 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının gram fiyatındaki yükseliş döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle sınırlı kaldı. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143,8 lira seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 liradan, Cumhuriyet altını da 962 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında faiz artırımı için net bir şekilde mart ayının işaret edilmemesi ve bilanço tartışmalarının ötelenmesinin altına olan talebi artırdığını söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,40'ın altına gerilemesinin de altının ons fiyatında yükselişleri desteklediğini ifade eden Memiş, "Bugün altının ons fiyatı 1.240 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse yükselişler 1.265 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.230 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini belirterek, yurt içinde ise altının gram fiyatının dolar kurundaki düşüşlerden olumsuz etkilendiğini kaydetti.

AA
337
-
Zekai Aksakallı için flaş karar !Zekai Aksakallı için flaş karar !
Referandum kararını açıkladılar !Referandum kararını açıkladılar !
Kızından sonra damadı da onu suçladı !Kızından sonra damadı da onu suçladı !
Dolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruzDolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruz
Ebru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayınEbru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayın
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Mısır'dan İsrail'e şok teklif !Mısır'dan İsrail'e şok teklif !
Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."
DEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerde kutlama yapıldıDEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerde kutlama yapıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS