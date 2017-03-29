Apple'dan iPhone'lara yeni özellik

24 Ocak'tan beri hem geliştiriciler hem de halka açık olarak test edilen iOS 10.3 final sürümü yayınlandı. Bir çok yenilikle gelen iOS 10.3'te yeniliklerin dışında çok önemli bir güvenlik problemi de ortadan kaldırıldı.

iOS 10.3, Safari'deki bir pop-up sayesinde iOS kullanıcılarını para harcatmaya yönlendiren bir hatayı gideriyor. Mobil güvenlik şirketi Lookout tarafından açıklanan yöntemde dolandırıcılar, pornografik materyali izleyen iOS kullanıcılarını hedef alıyor. Eğer kullanıcı nasıl kurtulacağını bilmiyorsa Safaride sonsuz bir pop-up döngüsü başlıyor.

Dolandırıcılar kurbanlardan iTunes hediye kartları şeklinde para çekmek için pop-up'ları kullandılar. Bir miktar para karşılığında tarayıcının normale döneceğini vaat ediyorlar. Safari'nin önbelleğinin temizlenmesi ile basitçe bu hatadan kurtulacaklarını bilmeyen kullanıcıların bazıları paralarını kaptırmış olabilirler.

shiftdelete.net'in haberine göre saldırganlar, içerisinde güvenlik güçlerinin ismi olan alan adlarını satın aldılar. Bu sayede Safari'de arama yapan bazı kullanıcıları para ödemeleri için korkutmaya çalıştılar. Pop-up dolandırıcılık artık iOS 10.3 ile mümkün değil. Çünkü Apple pop-up çalışma şeklini değiştirdi. Pop-up lar artık Safari'yi kontrol altına alamıyor.

