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ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Konya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı sağlık çalışanı Sümeyra Korkmaz, hayatını kaybetti.

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Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki Sümeyra Korkmaz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Görevini devralmak için ilçeye giden acil tıp teknikeri Sümeyra Korkmaz, otobüsten inip yolun karşısında bekleyen ambulansa geçmek istedi. Ancak bu sırada 23 yaşındaki Yasin Gümüş yönetimindeki 75 BB 870 plakalı otomobil, Korkmaz'a çarptı. Yaralanan Korkmaz'a ilk müdahaleyi ambulanstaki arkadaşları yaptı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sümeyra Korkmaz'ın iki üniversite bitirdiği ve 6 ay önce göreve başladığı belirtilirken, kaza sonrası otomobil sürücüsü Yasin Gümüş gözaltına alındı.

DHA
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