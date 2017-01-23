Artık gümrükte çürümeyecekler

Tüfenkci, böylelikle araçların gümrüklerde çürümekten kurtulacağını bildirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrük mevzuatına göre 2. el sayıldığı için binlercesine el konulan ithal araçların sahiplerine iade edileceğini ve bu durumdaki toplam 40 bin araca yönelik takibatın sonlandırılacağını açıkladı. Bakan Tüfenkci, “Araç sahibi ÖTV’nin yüzde 25’ini ödediği anda el koyma kararı kalkacak. Gümrükte bekletilen araçlar çürümekten kurtulacak, tekrar alım satıma konu olabilecek” müjdesini verdi.

TORBA YASA İLE DÜZENLENDİ

Ankara’da açılışı yapılan Otonomi’yi ziyaret eden Bakan Tüfenkci, bu alanda bir düzenleme ihtiyacı hissettiklerini ve son çıkan Torba Yasa ile kısa zamanda bu düzenlemeyi yaparak hayata geçirdiklerini söyledi. Tüfenkci, şu bilgileri verdi: “Biz şimdi şu hükmü getirdik. Dedik ki ‘eğer bu tip eşyada gümrüklenmiş değerinin yüzde 25’ini 6 ay içinde yatırdığı taktirde, araç kimin elindeyse o aracı kendisine iade edelim, bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasın, sadece şüpheliler ve incelemeye tabi olan araçlar sicile şerh verilerek yeddi emin olarak araç sahibinde kalsın, inceleme sonucuna göre de bir karar verilsin’ hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da halen incelemeye başlanmamış veya incelenme aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay içinde başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15 bir ceza ödeyerek bu takibattan kurtulmaları ve araçlarının yeddi emine tesliminden kurtulmuş olacaklarına dair bir düzenleme getirdik.”

"TAKİBATTAN KURTULMUŞ OLACAKLAR"

Düzenlemenin özellikle elinde bu tip araçlar olan vatandaşlara bir rahatlama sağlayacağını belirten Tüfenkci, “Onları her an araçlarına el konulacağı korkusundan kurtarmış olacağız. Gümrük veya başka yeddi eminlerde bulunan araçları çürümeden kurtararak bunları tekrar ekonomiye kazandırmış olacağız, yeniden alınıp satılacak. Endişesi olanlara bir imkan getirilecek, kendileri beyan ettiğinde, takibattan kurtulmuş olacaklar” dedi.



KAÇAK LÜKSLERE CEZA

Gümrük muhafaza ekipleri, ayrıca geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, aralarında Porsche, Mercedes ve BMW gibi lüks otomobillerin de yer aldığı, toplam piyasa değeri yaklaşık 240 milyon liralık 11 bin Kaçak araca el koydu. El konulan araçları kullanan kişilere toplam 33 milyon 371 bin lira ceza kesildi. Türkiye’ye sokulmak üzere getirilen araçların çoğunun Gürcistan ve Bulgaristan sınır kapılarından giriş yaptığı belirlendi. Büyük çoğunluğunun son model lüks olduğu belirlendi.