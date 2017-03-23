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ATATÜRK HAVALİMANINDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Atatürk havalimanında hazırlıklar başladı

Sınır kapısında 27 Mart tarihinde oy verme işlemi başlayacağı için hazırlıklar başladı.

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Sınır kapılarında 27 Mart tarihinde oy verme işlemi başlayacak. Referandum öncesi Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar da bugün başladı. Masalar teknisyenler tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kuruldu. Sandıkların da gelmesiyle birlikte hazırlıklar bitmiş olacak.

Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günün 24 saati oy kullanılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.

Atatürk havalimanında hazırlıklar başladı

Atatürk havalimanında hazırlıklar başladı

DHA
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