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AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE'NİN AB BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ÇAĞIRDI

Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı

Avrupa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

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Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı. Komisyon, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama bekliyoruz' mesajı verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'yı çağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili sözlü nota verdi. 

Türkiye'nin AB Büyükelçisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ni hedef alan sözleri soruldu.

Türkiye'nin AB'yi tehdit eden açıklamalarının kaygı verici olduğu belirtildi.

Türkiye'nin AB üyeliğine aday olduğu hatırlatılarak, Avrupa'yı hedef alan açıklamalardan kaçınılması istendi. Görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada Avrupa’ya seslenerek şöyle demişti:

“Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz.”

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