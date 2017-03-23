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AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN TÜRK GAZETESİNE AMBARGO

Avrupa Parlamentosu'ndan Türk gazetesine ambargo

AP Başkanı Tajani, Hollandalı parlamenter Lenaers'ın talebi üzerine Daily Sabah gazetesinin dağıtımını yasakladı.

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Yasak talebi, Hollandalı AP üyesi Jeroen Lenaers'dan geldi. AP Başkanı Antonio Tajani de merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel olan parlamentoda, "inceleme" neticesinde Daily Sabah'ın dağıtımının yasaklanmasına karar verdi.

AP Basın Birimi Müdürü Marjory van den Broeke, yaptığı açıklamada kararı doğruladı. Yasağın tam olarak gerekçesini bilmediğini söyleyen Broeke, ancak talebin "gazetenin yayın çizgisinden rahatsız olan bazı üyelerden" geldiğini ifade etti.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah'ın sadece salı günleri AP'de dağıtımı yapılıyordu. 

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasak talebi üzerine hafta sonu yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Daily Sabah'ı Avrupa Parlamentosu'na sokmak istemeyenler var. Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz; karşılığını getiriyor. Onlar burada yerli, milli bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, siz de bunun karşılığını göreceksiniz." demişti.

AA
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