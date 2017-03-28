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AVUSTRALYA'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNOZOR AYAK İZİ BULUNDU

Avustralya'da dünyanın en büyük dinozor ayak izi bulundu

Avustralya'nın kuzey batısında Dampier yarımadasında yapılan araştırmalarda 140 milyon yıllık 21 farklı dinozora ait izlere rastlandı.

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Aktüel Arkeoloji'de yer alan habere göre, Jurassic Park olarak adlandırılan bölgede Queensland Biyoloji Bilimleri Okulu’ndan Dr. Steve Salisbury ve ekibi çalışma yürütüyor. Dr. Salisbury, "Stegosauria’nın da içinde olduğu gezegendeki en büyük dinazorlar faunasını gördük. Sauropoda’nın ayak izleri 1.7 metreyi buluyor. Bölgenin yerlileri tarafından davet edildik. Onlar burada izleri fark ettiler. Onların bilimsel olarak incelenmesine ve belgelenmesine ihtiyaç vardı" dedi.

Ülkede 2008 yılında Walmadany bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz merkezi yapılması için adım atılmıştı. Bunun üzerine Salisbury ve ekibi bölgede 400 saat boyunca çalışarak dinazor izlerini belgeledi. Bunun üzerine proje yönetim tarafından iptal edildi.

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