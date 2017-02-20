Başsavcı vekili Kayafoğlu için flaş karar !

HSYK 3.Dairesince, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması konusunda sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddia edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında inceleme izni verildi.
Cevdet Kayafoğlu'nun twitter'da paylaştığı mesajlarında referanduma ‘Hayır’ oyu verecek olanların terör örgütü PKK’ya destek olacağını savunduğu iddia edilmişti.
Kayafoğlu'nun attığı iddia edilen mesaj şöyle:
“Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin.” “PKK anayasa referandumunda ‘hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok.”
HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başsavcı Vekili Kayafoğlu'nun Cumartesi günü paylaştığı iddia edilen Twitter mesajı dolayısıyla HSYK 3. Dairesince inceleme izni verildiğini bildirdi.
Kayafoğlu hakkında müfettiş raporu hazırlanacağını aktaran Yılmaz, rapor doğrultusunda gereğinin yapılacağını söyledi.
Yılmaz, Kayafoğlu hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından HSYK'nın da ilk iş günü harekete geçerek, inceleme izni verdiğini kaydetti.