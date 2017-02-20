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BELÇİKA’DA TÜRK KÖKENLİ 4 VEKİLDEN TÜRKİYE KARŞITI KARAR

Belçika’da Türk kökenli 4 vekilden Türkiye karşıtı karar

Belçika Federal Meclisi'nde, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin ve Türkiye’ye ayrılan yıllık bütçenin sonlandırılmasına yönelik yasa tasarısına, 4 Türk kökenli vekil ‘kabul’ oyu kullandı.

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Belçika Federal Meclisinde, “Türkiye’ye İPA II Çerçevesinde sağlanan yardımların ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulması” yönündeki tasarıya, 4 Türk kökenli vekil 'evet' dedi.

Flaman bölgesinden Türk asıllı Federal Milletvekilleri Veli Yüksel (CD&V üyesi), Zuhal Demir (N.VA üyesi) ve Meryem Almacı (Groen, parti başkanı), Walon bölgesinden Milletvekili Özlem Özen (PS üyesi) tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Türk federal vekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır oylamaya katılmazken, 134 milletvekilinin evet oyuna karşılık 5 vekil yasa tasarısına çekimser kaldı. Türk kökenli vekillerin kararı Türk vatandaşlarını hüsrana uğrattı.

 

Belçika, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçak FETO üyelerini kabul etmesi ile gündeme gelmişti. 

İHA
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