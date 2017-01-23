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BELEDİYE BAŞKANINA ÖZEL HAREKATLA OPERASYON

Belediye başkanına özel harekatla operasyon

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye'ye operasyon düzenlendi.

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 Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON YAPTI

Çok sayıda polis, Doğubayazıt Belediyesi binası ile Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay'ın evine operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belediye binasının çevresini bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye ile Başkan Özbay'ın evinde yapılan aramalar devam ediyor.

DHA
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