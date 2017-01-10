BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzine zam geliyor

Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

Bu zamla birlikte geçtiğimiz ay da iki kere zamlanan benzinin litre fiyatı 5.30 liraya kadar çıkacak.

Benzinin litre fiyatına 5 Aralık'ta günü 15; 22 Aralık'ta ise 10 kuruş zam yapılmıştı. 

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir." denildi.

ZAM SONRASI ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE FİYATLAR

Fiyatlara bu gece yansıyacak zammın 8 kuruş olması durumunda, Ankara'da litresi ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,25 liraya, İzmir'de ise 5,19 liradan 5,27 liraya yükselecek. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.  Öte yandan benzinin bu zam sürecinde LPG 14 kuruş, dizelde litre başına 12 kuruş artış yaşandı.

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