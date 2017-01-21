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BEYOĞLU'NDA 4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu'nda 4 katlı bina çöktü

Beyoğlu'nda metruk halindeki 4 katlı bina çöktü.

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Beyoğlu'nda metruk halinde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Bülbül Mahallesi, Karaca Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında yıkılmak için boşaltılmış olan 4 katlı metruk bina çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina nedeniyle sokak üzerindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çöken binanın boş olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Metruk binanın çökmesinin ardından vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri çöken binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Metruk binanın yıkılması için çalışmalar yapıldığını belirten mahalle sakini, "İnşaat halindeydi. Belediye yıkmak için karar almıştı. Müteahhit gelerek kazı çalışmalarına başladı. Bina birden bire çöktü. Allah'tan içeride ve çevresinde kimse yoktu" dedi.

İHA
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