Bilal Erdoğan'ın gemileri satıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Eniştesi Ziya İlgen ve oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın ortak olduğu BMZ Denizcilik Şirketi'nin mülkiyetindeki bulunan 5 adet kimyasal ürün tankeri satıldı. Gemilerin bir tanesinin 15 milyon dolardan (54 milyon Türk lirası) satıldığı bilgisi alındı. Erdoğan ailesinin satıştan toplam geliri 268 milyon Türk lirası civarında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın ise 'Sakarya' isimli bir kuru yük gemisi bulunuyor.

Deniz Haber Ajansı'ndan Recep Canpolat'ın haberine göre; BMZ Denizcilik Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan ve Malta'da kayıtlı, Oil Transportation & Shipping üzerine register edilen 140 metre boyunda, 17 metre genişliğinde ve 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip 2014 yapımı M/T MECID ASLANOV ile 2015 yapımı M/T POET QABIL, M/T BEGIM ASLANOVA, M/T ARMADA FAIR ve M/T ARMADA BREEZE isimli kimyasal ürün tankerleri satıldı.

Geçen hafta gemilerden ilk ikisi olan M/V BEGIM ASLANOVA'ya M/V CAMINERO adı verilirken M/T POET QABIL ise M/T BLUE LAKE STAR olarak adlandırıldı.

Diğer taraftan M/T ARMADA FAIR isimli ürün tankerine M/ MILAGRESS, M/T ARMADA BREEZE isimli tankere ise M/ PROVER ismi verildi. Öte yandan diğer bir gemi olan M/T MECID ASLANOV'un register kayıtları gelecek hafta sonuna kadar tamamlanacağı ifade edilirken, gemilerin işletmeciliğini ise satın alan şirketin Rusya'da kuracağı bir firma tarafından yapılacağı belirtildi.

Deniz Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre gemi işletme şirketi kurulana kadar, gemilerin kayıtları geçici olarak Densa Tanker İşletmeciliği'ne register edildi.

GEMİLER, PALMALİ'YE KİRALANMIŞTI

Mayıs-2013'de Türkter ve Yardımcı Tersanesi ile yapılan sözleşme gereği inşa edilen 5 adet 7 bin 150 DWT taşıma kapasitesine sahip Armada tipi kimyasal ürün tankerlerinin ilki 2014 yılında, diğer 4 adedi ise 2015 yılı içinde BMZ Denizcilik Şirketi'ne teslim edilmiş ve 10 yıllığına Palmali Denizcilik Şirketi'ne kiralanmıştı.