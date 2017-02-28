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BÖYLE KİN GÖRÜLMEDİ

Böyle kin görülmedi

Aydın'da bir grup Ordulu arıcıya ait yüzlerce arı kovanına zehir döktüler.

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Aydın'da konaklayan bir grup Ordulu arıcıya ait yüzlerce kovan arı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Yüz binlerce liralık zararın meydana geldiği olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, kovanlarda sağ bir tek arı bile kalmadı.

Olay Aydın'ın Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Kış döneminde olduğu için arıların bakımını yapıp memleketlerine giden bir grup Ordulu arıcıyı takibe alan kişi ya da kişiler, husumetleri olduğu öğrenilen Ordulu arıcıların kovanlarına zehir döktüler. Çoğunluğu Ordululardan oluşan arıcıların kovanlarında görülen toplu arı ölümlerine haber alan arıcılar memleketlerinden döndüklerinde arıların tamamen telef olduğunu gördü. Yüzlerce kovan arının kovanlarına zehir verilerek öldüğü belirlenirken, zararın yüz binlerce liraya ulaştığını belirten arıcılar, sağ olan arıların da telef olan kovanlardaki balları yağmalaması nedeniyle zararın ve zehirden kaynaklı arı ölümlerinin devam ettiğini belirttiler.

Böyle kin görülmedi

"Memlekete gittiğimiz gece zehirlenmiş"

Arıları zehirlenen Ordulu arıcılardan Ertuğrul Apan, kimyasal saldırıyı kendilerini tanıyan birinin yapmış olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Çevredeki çiftçi ve Aydınlı arıcılarla hiçbir sorunumuz yok. Olay tamamen bizi tanıyan ve bizi bilen biri tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Önceki hafta arılarımıza kek verdik. Bakımlarını tamamlayıp memleketimiz Ordu'ya gittik. Biz yola çıktığımız gece bazı Orduluların arıları zehirlenmiş. Arılar henüz keki bile yiyememiş. Kovanlarda bir tane sağlam arı kalmamış. Şu anda gerek tarımsal faaliyet gerekse hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir arı ölümü yaşanmıyor. Bu tamamen bize karşı kini olan birinin özel olarak uyguladığı bir saldırı. Yani bize olan kinlerini arılara kusmuşlar. Keşke karşımıza çıkıp yapacaklarını bize yapsalardı. Arılardan ne istediler. Anlayamadık" diye konuştu.

Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA
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