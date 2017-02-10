Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçen istinaf mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerinden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda bir yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Antalya programının bir gün önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kente geldi. İlk olarak Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Bakan Bozdağ'a, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve adli yöneticiler eşlik etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, istinaf mahkemesi olarak da adlandırılan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi resmi açılışının yarın saat 17.00'de yapılacağını açıkladı. Bakan Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın yargıya verdiği önem nedeniyle kurdeleyi bizzat kendisinin keseceğini belirtti.

İstinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçtiğini ve 6 aylık sürenin dolduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Bu süre içinde istinaf mahkemelerimizin uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar, sorunlar, çözümler nelerdir buna dair değerlendirme toplantılarını her istinaf mahkemesinin olduğu yerde yapıyoruz. Bundan önce Ankara'da, İzmir'de yaptık, şimdi Antalya'da yapıyoruz. Diğer istinaf mahkemelerinin olduğu yerlerde de toplantılarımızı yapacağız ve bu konuyu geniş boyutlarıyla ele alıp, değerlendireceğiz" dedi.

Önümüzdeki günler içinde de bütün bölge adliye mahkemelerinden gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda neler yapılacağının somutlaştırılacağını açıklayan Bekir Bozdağ, "Muhtemelen bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Çünkü ihtiyaçlar var, onları karşılamak için de kanuni bazı düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşımızın ihtiyaçlarına en doğru cevabı verebilmesidir. Bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.