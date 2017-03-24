Bu hafta 6 film vizyonda

Beyaz Balina

Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu’nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali’nin okumaya başladığı ama bitiremediği ‘Moby Dick’ romanı bu iki bu köyde kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir…

Yönetmenliğini A. Uygur Öztürk’ün üstlendiği filmin gerçek hayattan esinlenen senaryosu ise Ozan Akıncı ve Sühan Bozdağ’a ait. Filmin oyuncu kadrosunda ise : Efe Karaman, Kaan Ürkmez, Erden Alkan, Umut Karadağ, Güneş Sayın ve Burak Çimen gibi isimler yer alıyor.

David Lynch Yaşam Sanatı

David Lynch, hayatının yaratıcı yıllarına samimi bir yolculuğa çıkıyor. Amerika’daki küçük kasabada pastoral yetiştirmeden Philadelphia’nın karanlık caddelerine kadar, Lynch’i takip ederek sinemanın en gizemli yönetmenlerinden birinin şekillendirilmesine yardımcı olan olayları izliyoruz. Film, Lynch’in kendi sanatının, müziğinin ve erken dönem filmlerinin içine giriyor, benzersiz dünyasının karanlık köşelerine ışık tutuyor ve izleyicilerin onu daha iyi anlamasını sağlıyor.

Hayat

Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars’ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.

Daniel Espinosa’nın yönettiği filmin senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ve Rebecca Ferguson gibi isimlerin yer alıyor.

Otoban

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen’den kaçarken bulur. Hagen’ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey’in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran’ı arar. Geran’dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette’i Hagen’dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette’i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln’ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?...

Eran Creevy’nin yönettiği filmin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Filmin kadrosunda ise Ben Kingsley, Nadia Hilker, Clemens Schick, Marwan Kenzari, Christian Rubeck ve Aleksandar Jovanovic gibi isimler yer alıyor.

Power Rangers

Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

90’ların kült televizyon dizisi olan Power Rangers serisini yeniden perdeye taşıyacan olan filmin yönetmen koltuğuna Dean Israelite oturuyor. Filmin başrollerini ise Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G ve Ludi Lin üsteniyor. Power Rangers’ın ikonik kötülerinden uzaylı cadı Rita Repulsa’ya ise ünlü oyuncu Elizabeth Banks hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor.

Sonsuz Aşk

Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir...

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız’ın üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.